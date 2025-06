Zohran Mamdani liegt in New York überraschend in Führung. Instagram

Zohran Mamdani liegt bei den demokratischen Vorwahlen für das Bürgermeisteramt in New York City überraschend deutlich in Führung. Der linke Abgeordnete liegt deutlich vor dem Favoriten Andrew Cuomo.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zohran Mamdani liegt überraschend bei den demokratischen Vorwahlen für das Bürgermeisteramt in New York City in Führung.

Der linke Abgeordnete setzte sich mit einer Basis-Kampagne gegen den favorisierten Ex-Gouverneur Andrew Cuomo durch.

Sein Erfolg gilt als Zeichen für einen möglichen politischen Kurswechsel in der Stadt. Mehr anzeigen

Der linke Stadtparlamentarier Zohran Mamdani hat die Vorwahl der Demokratischen Partei für das Bürgermeisteramt in New York City überraschend gewonnen – oder steht zumindest kurz davor.

Wie die «New York Times» berichtet, liegt der 33-Jährige mit 43,5 Prozent der Stimmen deutlich vor dem langjährigen Favoriten, Ex-Gouverneur Andrew Cuomo, der auf 36,4 Prozent kommt. Die Zeitung schreibt, Mamdani habe junge Wähler*innen «elektrisiert».

Kompliziertes Wahlsystem verzögert Ergebnis

Das Ergebnis ist noch nicht offiziell, da in New York das Präferenzwahlsystem gilt. Die finale Auszählung erfolgt bis am 1. Juli. Zwar führt Mamdani bei den Erststimmen, doch theoretisch könnte Cuomo ihn noch überholen – wenn auch nur mit viel Glück.

Mamdani feierte in der Nacht sein Ergebnis mit einer emotionalen Siegesrede: «Wir haben es geschafft. Ich werde euer demokratischer Kandidat für das Bürgermeisteramt von New York City sein.» Seine Botschaft: Die Stadt müsse wieder für alle leistbar werden. Er fordert unter anderem kostenlose Busse, eine Mietpreisbremse und höhere Steuern für Reiche.

Cuomo räumt Niederlage ein

Cuomo, der monatelang als klarer Favorit galt, räumte seine Niederlage ein. «Heute war nicht unser Abend», sagte der 67-Jährige laut «New York Times» vor seinen Anhänger*innen.

Ob er dennoch im Herbst als unabhängiger Kandidat antritt, liess er offen – obwohl er bereits einen Platz auf dem Wahlzettel hätte. Eine Chance, Mamdanis Vorsprung noch aufzuholen, wird ihm kaum eingeräumt.

Milliardäre-Kampagne reichte Cuomo nicht

Mamdani, ein demokratischer Sozialist mit Wurzeln in Uganda und Indien, überzeugte mit einer energiegeladenen Kampagne und starkem Rückhalt bei jungen Wähler*innen. In den vergangenen Tagen riefen viele linke Politiker*innen – von Bernie Sanders bis Alexandria Ocasio-Cortez – dazu auf, ihn zu wählen.

Bemerkenswert: Trotz Millionenbeträgen von Super-PACs wie «Fix the City», unterstützt von Milliardären wie Michael Bloomberg, konnte er sich durchsetzen. Laut New York Times sammelte er zehntausende Freiwillige, besuchte alle Stadtteile und gewann prominente Unterstützer wie Stadtkämmerer Brad Lander.

Die Entscheidung der Demokraten könnte national Auswirkungen haben. Denn Mamdanis Wahlerfolg gilt als Signal für eine mögliche politische Neuausrichtung.