The Sphinx Observatory on the Jungfraujoch: there is currently a thaw. Archivbild: Keystone

There is a thaw on the 3571-metre-high Jungfraujoch. According to the MeteoSwiss weather service, Friday was the first time that the temperature did not fall below zero degrees on a November day.

A new November temperature record was also set. The maximum temperature reached 4.8 degrees. This is the highest value since measurements began in 1961, as MeteoSwiss announced on the X short message service on Saturday.

