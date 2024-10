Nicky Beloko is expected to miss FC Luzern for three months. Keystone

FC Luzern will have to do without its midfielder Nicky Beloko for a long time. An injury to the posterior cruciate ligament in his right knee has put the 24-year-old out of action.

SDA

This was announced by his club. Beloko suffered the injury on Saturday in the match against Young Boys. Beloko, who is a regular in the Luzern squad, is expected to be out for around three months. An operation is not necessary.

Grosses Pech für Nicky Beloko und den FC Luzern 😔 Der Mittelfeldspieler fällt aufgrund einer Verletzung, die er sich im Spiel gegen den BSC YB zugezogen hat, rund drei Monate aus.



Nicky Beloko hat sich im Auswärtsspiel vom vergangenen Samstag gegen den BSC YB eine Verletzung… pic.twitter.com/OicdUHoAIg — FC Luzern (@FCL_1901) October 21, 2024

SDA