Adrian Grbic is definitely moving to FC Luzern Keystone

Striker Adrian Grbic is returning to FC Luzern.

SDA

The Austrian international, who already played the second half of last season on loan with the Swiss club, is making a permanent move to the Super League club from French second division side Lorient. The 28-year-old Grbic has signed a contract valid until June 30, 2027.

Schön, dass du wieder da bist Adrian! 💙🤍



Der 28-jährige Stürmer hat heute einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.



SDA