FC Yverdon-Sport has signed Jamaican Dexter Lembikisa (20) on loan from Wolverhampton for this season.

The right-back is the latest addition to Alessandro Mangiarratti's team. In the spring, Lembikisa played for Heart of Midlothian in Scotland. The Jamaican international (10 caps) is eligible to play for the first time this weekend against Lausanne, Yverdon announced on its website.

