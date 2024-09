Olivier Custodio will not be available to Lausanne-Sport for the next eight to ten weeks. Picture: Keystone

FC Lausanne-Sport will be without their captain Olivier Custodio for a long time.

SDA

The defensive midfielder has suffered an ankle injury and will be out for eight to ten weeks, as the ninth-placed team in the Super League announced on its website.

The 29-year-old Custodio from Vaud injured himself in training on Tuesday.

Nouveau coup dur pour le LS 😓



Notre capitaine 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢𝐨 s’est blessé à l’entraînement ce mardi. Les examens ont révélé une lésion à la cheville.



Son indisponibilité est estimée entre 8 et 10 semaines.



👉 https://t.co/IQMNmVA89z#AllezLausanne pic.twitter.com/C8dlOL761T — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) September 11, 2024

