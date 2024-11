Loïc Meillard will be competing in the slalom in Levi on Sunday. Picture: Keystone

Loïc Meillard will be competing in the first slalom of the World Cup winter on Sunday in Levi, Finland.

SDA

The Frenchman feels ready to compete again following the spinal disc injury that prevented him from taking part in the giant slalom in Sölden three weeks ago.

"At the moment I'm taking it day by day - and to be there on Sunday is already a victory for me and shows that we've worked well in recent weeks," Loïc Meillard says via Swiss-Ski on X.

Loïc Meillard steht am Sonntag beim Weltcup Slalom in Levi am Start💪🏻

"Zurzeit nehme ich Tag für Tag und am Sonntag dabei zu sein ist schon ein Sieg für mich und zeigt das wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben", erklärt Loïc Meillard zu seiner Entscheidung. #hoppschwiiz pic.twitter.com/GQtxqSRzCi — SwissSkiTeam (@swissskiteam) November 15, 2024

