BNS: atteso utile di 49 miliardi nel 2019

Cosa succede nel mondo?

A Düsseldorf, una donna di 79 anni ha sfondato una balaustra mentre parcheggiava, finendo col cadere nel fossato della Königsallee, una via commerciale fiancheggiata da negozi di lusso. Nella caduta, l'auto ha trascinato con sé anche un passante. Altre due persone si sono immediatamente tuffate in acqua per soccorrere l'automobilista e suo marito di 82 anni. Nessuno avrebbe riportato ferite gravi.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

Salvato: Simon Adamczyk porta in salvo un koala da una foresta in fiamme vicino Cap Borda, a Kangaroo Island, a sud-ovest di Adelaide. Gli incendi boschivi hanno già distrutto 150'000 ettari sulla terza isola più grande dell'Australia.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Ingannati e delusi: alcuni fan della rapper statunitense Nicki Minaj hanno espresso la propria rabbia in seguito alla presentazione della sua statua di cera (nella foto insieme all'influencer Evelyn Burdecki) al museo Madame Tussauds di Berlino. «La statua di cera di Nicki Minaj mi ha fatto piangere», ha scritto, per esempio, un utente.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Aiuto prezioso in caso di emergenza: RollBot è il nome di questo assistente su ruote che trasporta della carta igienica in un bagno. Il robot ha mostrato le proprie capacità in occasione del CES di Las Vegas, salone dedicato all'innovazione tecnologica.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Un buon consiglio vale oro: la governatrice di Porto Rico Wanda Vázquez ispeziona una casa danneggiata a Guánica. Una serie di terremoti ha colpito il territorio non incorporato degli Stati Uniti.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Neve per i giovani: un trattore che trasporta neve fresca si dirige verso il sito delle prove di sci di fondo delle Olimpiadi invernali della gioventù. Le gare si svolgeranno dal 9 al 22 gennaio a Losanna, in Svizzera.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Nel corso di un sisma a Porto Rico, la formazione rocciosa chiamata Punta Ventana è andata distrutta. Prima di crollare, il ponte naturale in pietra rappresentava un'attrazione turistica della città di Guayanilla, che è stata colpita a più riprese da terremoti.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

Centinaia di migliaia persone si sono riunite a Kerma per un corteo funebre in onore del generale Qassem Soleimani, ucciso nel corso di un raid americano. La ressa è stata tale da provocare la morte di 35 persone e il ferimento di altre 48.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

Erano tutti ubriachi. E nessuno ammette di essere stato al volante: dei pompieri ripescano un'auto in un canale a Papenburg, in Germania.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

La storia non parlava di tre Re Magi? Dei sommozzatori militari spingono un gommone nel giorno dell'Epifania. Tuttavia, l'imbarcazione non trasporta uno dei principi d'Oriente, bensì Teodosie Petrescu, arcivescono della Chiesa ortodossa rumena.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

All'inizio dell'anno a Leigh, nell'Essex, la guardia costiera ha dovuto salvare dall'alta marea un'automobile parcheggiata sulla spiaggia. In seguito, si è scoperto che il veicolo era stato rubato.
Immagine: Dukas

Cosa succede nel mondo?

Scarsa visuale: una cheerleader degli Eagles di Philadelphia balla con i capelli davanti agli occhi durante l'esibizione che ha preceduto il match contro i Seahawks di Seattle.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Un tempio della gastronomia andato a fuoco: una squadra di pompieri tenta di domare l'incendio dello Schwarzwaldstube a Baiersbronn, nel land del Baden-Wurtemberg. Questo celebre ristorante tedesco a tre stelle è stato completamente distrutto dalle fiamme.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Cupe prospettive: un soldato australiano a bordo di un elicottero militare osserva gli incendi boschivi nello Stato di Victoria.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Mutilata: la statua della star del calcio, l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, è stata nuovamente danneggiata a Malmö. Il calciatore vuole diventare azionista di un club di Stoccolma, con grande disappunto di alcuni tifosi.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Fuori dai sentieri battuti: un aereo della compagnia WestJet è finito fuori pista durante un atterraggio all'aeroporto internazionale Stanfield di Halifax, in Canada. I 172 passeggeri e i 7 membri dell'equipaggio ne sono usciti indenni.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Una partecipante alla sfilata annuale del pride della comunità LGBTQ a Calcutta, in India, posa per un fotografo.
Immagine: Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire/dpa Cosa succede nel mondo?

«FREEHK» – Alcuni manifestanti a Hong Kong portano una bandiera sulla quale è scritto «Free Hong Kong». Le manifestazioni proseguono da più di sei mesi.
Immagine: AP/Lee Jin-Man Cosa succede nel mondo?

Un uomo fronteggia un muro di fiamme in una bidonville a Dhaka, in cui un enorme incendio ha causato numerose vittime. Molte tra le persone più povere del pianeta vivono in Bangladesh.
Immagine: XinHua/dpa Cosa succede nel mondo?

I soccorritori sono alla ricerca dei dispersi dopo la valanga giunta nel comprensorio sciistico di Andermatt-Sedrun. Sei sciatori sono stati localizzati e tratti in salvo.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Chanukkah per le strade: alcuni allievi della scuola ebraica Yeshiva a Pittsburgh, negli Stati Uniti, ballano durante la quinta notte della celebrazione di Chanukkah dopo l'accensione delle luminarie di Chanukkah.
Immagine: Alexandra Wimley/Pittsburgh Post-Gazette/AP/dpa Cosa succede nel mondo?

Auguri natalizi sott'acqua dal Canada: all'Acquario di Ripley in Canada a Toronto, Babbo Natale non arriva su di una slitta tirata da renne. Qui, un sommozzatore con il caratteristico abito rosso e bianco nuota in mezzo ai pesci.
Immagine: Zou Zheng/XinHua/dpa

Cosa succede nel mondo?

Gioioso scambio di regali anche fra i pachidermi: allo Zoo Hagenbeck di Amburgo in Germania, alcuni elefanti scartano dei pacchetti di Natale pieni di frutta, paglia e noci.
Immagine: Magdalena Tröndle/dpa Previsti collegamenti giornalieri fra Mosca e San Pietroburgo.<br/>Immagine: Sergei Malgavko/TASS/dpa</p>" } ]