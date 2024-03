Avvio di seduta piatto oggi per la Borsa svizzera Keystone

Avvio di seduta piatto oggi per la Borsa svizzera. Verso le 9.30 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,08% a 11'715,02 punti.

SDA

Partenza cauta anche per i principali mercati europei con gli investitori che attendono una serie di dati dagli Stati Uniti, tra cui il Pil e mercato del lavoro. Nel Vecchio continente c'è un cauto ottimismo circa il taglio dei tassi da parte delle banche centrali. La seduta odierna è l'ultima del trimestre, con i principali listini che domani resteranno chiusi per le festività pasquali e riprenderanno le contrattazioni martedì prossimo.

In apertura si sono mostrate in rialzo Londra (+0,33%), Parigi (+0,15%) e Milano mentre poco mossa è apparsa Francoforte (+0,03%).

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto calo con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto in anticipazione della fine dell'anno fiscale in Giappone, il 31 marzo, e della distribuzione dei dividendi. Il Nikkei ha ceduto l'1,46% a quota 40'168,07, con una perdita di 594 punti. Gli avvertimenti delle autorità monetarie giapponesi contro l'eccessiva volatilità dello yen hanno arrestato l'indebolimento della divisa nipponica, a 151,30 sul dollaro, e a 163,70 sull'euro.

Ieri Wall Street ha chiuso positiva: il Dow Jones è salito dell'1,22% a 39'760,67 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,51% a 16'399,52 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,86% a 5248,56 punti.

ats