Chiusura in positivo per la Borsa svizzera Keystone

Dopo un avvio al rialzo la borsa svizzera ha ceduto a metà della giornata del giovedì santo per poi tornare a crescere e chiudere con l'indice dei valori guida SMI in rialzo dello 0,21% a 11'730,43 punti.

SDA

La giornata è trascorsa tranquilla e gli investitori sul mercato azionario elvetico si sono mostrati cauti prima del prolungato week-end pasquale: le contrattazioni a Wall Street riprenderanno il lunedì di Pasqua, mentre la Borsa svizzera rimarrà chiusa fino a martedì. Tuttavia vi è attesa per domani, giorno in cui negli Stati Uniti verrà pubblicato l'indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla Federal Reserve, anche se per conoscere le eventuali reazioni sui mercati bisognerà attendere la settimana prossima

Oggi intanto dagli Stati Uniti hanno reso noto che il prodotto interno lordo (Pil) ha registrato tra ottobre e dicembre una crescita su base annua del 3,4%, migliore della precedente stima del 3,2% ma in calo rispetto al 4,9% dei tre mesi prima. Sempre da oltre oceano sono state rese note anche le richieste di sussidi di disoccupazione, scese di 2000 unità a 210'000.

Per quanto riguarda la crescita economica svizzera, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha indicato oggi di prevedere una progressione del Pil elvetico dell'1,3% per quest'anno e dell'1,4% nel 2025.

Sul listino principale UBS, che oggi ha pubblicato il rapporto annuale, è in calo dell'1,81% a 27,74 franchi; nello stesso comparto finanziario in rialzo è invece Partners Group (+0,47% a 1288 franchi).

Tra i pesi massimi difensivi l'unico a chiudere in flessione è Nestlé (-0,26% a 95,75 franchi): Novartis e Roche segnano rispettivamente un +0,82% (a 87,37 franchi) e un +1,30% (a 229,70 franchi).

Contrastati terminano anche gli assicurativi, con Zurich (+0,27% a 486,30 franchi) e Swiss Life (+0,13% a 632,20 franchi) in crescita e Swiss Re in calo (-0,69% a 115,95 franchi).

Bene, ad eccezione di ABB (-0,33% a 41,89 franchi), si sono mostrati i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura: Holcim (+0,99% a 81,66 franchi), Kühne+Nagel (+0,32% a 251,00 franchi) e Sika (+0,56% a a 268,60 franchi).

ev, ats