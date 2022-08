Chiusura in rosso per la borsa svizzera 

Chiusura in discesa per la Borsa svizzera. Keystone

Termina in negativo l'ultima giornata della settimana per la Borsa svizzera. Al termina delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,24% a 11'128,24 punti, quello allargato SPI lo 0,27% a 14'459,80.

A livello internazionale sono stati pubblicati alcuni dati congiunturali d'interesse. Il Pil della Gran Bretagna è ad esempio rallentato meno delle stime nel mese di giugno, segnando un calo dello 0,6%, la metà di quanto stimato dagli analisti (-1,2%), a fronte di un precedente rialzo mensile dello 0,4%.

Nessuna sorpresa sul tasso d'inflazione in Francia, mentre in Spagna si è registrato un lieve calo rispetto alle attese. L'indice dei prezzi al consumo diffuso da Parigi è cresciuto in luglio dello 0,3% su base mensile e del 6,8% su base annua. A Madrid l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è sceso dello 0,6% in luglio, più del previsto (-0,5%) e a fronte di un precedente rialzo dell'1,9%. In progresso del 10,7% il dato annuo.

In giugno la produzione industriale destagionalizzata è invece aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'Ue, rispetto a maggio 2022, secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.

Fra le blue chip, occhi puntati su Novartis: il gigante farmaceutico ha confermato che due bambini sono morti a causa di una disfunzione al fegato emersa dopo l'utilizzo della terapia genetica Zolgensma. Il titolo è calato dell'1,16% a 80,10 franchi.

Contrastati gli altri due pesi massimi difensivi: Roche ha guadagnato l'1,56% a 315,00 franchi, Nestlé ha perso lo 0,52% a 114,58.

Molto bene i bancari: Credit Suisse è risultato il miglior titolo di giornata, con un incremento dell'1,78% a 5,482 franchi e UBS ha fatto registrare un +1,20% a 16,085. Contrastati dal canto loro gli assicurativi: Swiss Re ha guadagnato lo 0,80% a 76,00 e Swiss Life lo 0,61% a 527,20, mentre Zurich ha perso lo 0,45% a 440,70.

Si sono poi fatti notare in modo particolarmente negativo Alcon, in discesa del 2,62% a 65,48 franchi, e Lonza, giù del 2,36% a 570,20.

nw, ats