Il colosso basilese è ormai da anni in mani cinesi. Keystone

Ricavi e redditività in calo per Syngenta durante lo scorso esercizio. Dopo un 2022 da record, il colosso agrochimico (svizzero, ma in mani cinesi) ha dovuto infatti fare i conti con cifre in peggioramento sia alla voce vendite che a quella utili.

SDA

Il fatturato del gruppo, si legge in una nota odierna, si è stabilito a 32,2 miliardi di dollari (29 miliardi di franchi al cambio attuale), in diminuzione del 4% su base annua.

Dal canto suo, il risultato operativo a livello di Ebitda è sceso del 18% a 4,6 miliardi. Il margine corrispondente si è fermato al 14,2%, 2,5 punti in meno che dodici mesi prima.

La flessione è dovuta al fatto che grossisti e rivenditori al dettaglio hanno ridotto attivamente le scorte di prodotti fitosanitari, spiega nella nota Syngenta, e all'aumento dei tassi d'interesse. Il calo della domanda che ne è scaturito ha poi influito sui volumi di vendita e sui prezzi.

La società basilese, che impiega circa 60'000 persone in oltre un centinaio di nazioni, non formula previsioni per l'esercizio in corso. Syngenta è nata nel 2000 dalla fusione delle divisioni agrochimiche dei giganti farmaceutici AstraZeneca e Novartis. Un tempo quotata alla borsa svizzera, l'impresa è stata rilevata dal gigante cinese ChemChina per 43 miliardi di dollari con un'operazione finalizzata nel 2017.

bt, ats