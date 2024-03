Avvocato corre a 235 km/h in Porsche sulla A15 a Zurigo, ecco la condanna

Immagine illustrativa sda

Un avvocato ha sfrecciato tra Winterthur e Hegnau a una velocità di 235 km/h con la sua Porsche 911 Carrera. La sfortuna per il 39enne? La polizia era sulla strada con una videocamera. Ora è stata emessa la sentenza nei suoi confronti.

Hai fretta? blue News riassume per te Un avvocato, mentre andava a 235 km/h sull'autostrada vicino a Winterthur, ha commesso anche altri reati.

La polizia ha utilizzato un video per determinare la velocità e ha arrestato l'uomo.

In tribunale, l'imputato è apparso pentito. Mostra di più

Un avvocato di 39 anni sembrava voler testare la velocità di una Porsche 911 Carrera sulle distanze più brevi. Nel marzo del 2022, l'uomo stava percorrendo l'autostrada da Winterthur a Hegnau, vicino a Volketswil, a una velocità che ha toccato addirittura i 235 km/h.

La sfortuna per l'automobilista in eccesso di velocità? Che una pattuglia della polizia in civile lo ha seguito ed è riuscita a determinare la sua velocità esatta con un apparecchio video.

Ha così stabilito che andava a 198 km/h nella zona dei 100 km/h, a poco meno di 180 km/h attraverso i cantieri stradali e all'incredibile velocità di 222 km/h nel comune di Illnau-Effretikon, come riporta 20 Minuten. Superata solo da 235 km/h a Wangen, vicino a Dübendorf.

Questo è bastato alla polizia, che ha arrestato l'uomo a Hegnau e lo ha tenuto in custodia per un giorno. Oltre all'eccesso di velocità, è emerso che l'avvocato guidava con l'1,2 per mille di alcol nel sangue.

L'imputato ha mostrato rimorso

Il processo al Tribunale di Winterthur si è svolto senza problemi e l'imputato è apparso pentito. Ha accettato il verdetto per molteplici gravi infrazioni al codice della strada, guida in stato di inidoneità e altre infrazioni al codice della strada.

«Si è trattato di una palese infrazione al codice della strada, una combinazione di eccesso di velocità e alcol», ha dichiarato il giudice al termine del processo.

Il verdetto: una pena detentiva con la condizionale di 15 mesi, una multa di 5.000 franchi e l'obbligo per il 39enne di sottoporsi a una valutazione di psicologia del traffico.

La Porsche Carrera 911 rimarrà quindi in garage ancora per un bel po'.