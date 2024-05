I Boy Scout d'America sda

Rivoluzione nei «Boy Scouts» americani. L'organizzazione fondata in Texas 114 anni fa ha deciso di cambiare nome per essere più inclusiva e accogliente nei confronti delle ragazze.

SDA

Dall'8 febbraio del prossimo anno, giorno del suo 115esimo avversario, l'associazione dei piccoli esploratori diventerà «Scouting America», «un'evoluzione naturale volta a garantire che tutti i giovani americani si sentano riconosciuti», ha dichiarato Roger A. Krone, presidente e amministratore delegato dell'associazione centenaria.

In realtà, si tratta anche di una mossa strategica dopo che negli ultimi tempi l'organizzazione, da sempre roccaforte del conservatorismo del sud degli Stati Uniti, è stata travolta da oltre da migliaia di denunce di abusi sessuali che l'hanno portata, nel 2020, a dichiarare bancarotta e accettare un piano di ristrutturazione per 2,4 miliardi.

E solo l'anno scorso, gli Scouts hanno iniziato a risarcire migliaia di vittime attraverso il Victims Compensation Trust che, si prevede, pagherà 2,4 miliardi di dollari a più di 82'000 ragazzi che hanno subito abusi.

Da allora l'organizzazione ha imposto una serie di protocolli per evitare che altre persone debbano soffrire per violenze del genere.

Tra questi, una formazione obbligatoria sulla protezione dei giovani per volontari e dipendenti, un processo di screening che include controlli dei precedenti penali per i capi e il personale adulto e una politica che richiede che almeno due adulti che abbiano seguito il training siano sempre presenti con i giovani durante le attività. Ma gli scandali hanno comunque dato un grande scossone alla sua fama.

Persi molti membri durante la pandemia di Covid

Come altre organizzazioni, inoltre, durante la pandemia gli Scouts hanno perso molti membri, un vero e proprio crollo rispetto al picco raggiunto nel 2018 con oltre 2 milioni di iscritti. Attualmente il numero si è assestato su poco più di un milione di cui 176'000 ragazze.

Peraltro alle giovani esploratrici non era permesso accedere ai ranghi più alti dell'associazione fino al 2017, una forma di discriminazione che ha colpito anche i soci gay che non sono stati ammessi fino al 2013.

Quando le porte si aprirono per la prima volta per le ragazze, la spiegazione ufficiale fu che era un modo per aiutare le famiglie nell'organizzazione dei figli, ora i vertici dell'associazione sostengono che il cambiamento debba essere rappresentato anche nel nome. «È giunto il momento per l'organizzazione di avere un nome che rifletta meglio i giovani attualmente iscritti – ha spiegato Krone – tanto più che quasi il 20% dei membri sono ragazze o giovani donne».

«Il rebranding non cambierà la missione»

Il rebranding, ha sottolineato il presidente, non cambierà la missione di preparare «i giovani a fare scelte etiche e morali in base ai principi scout. I valori dell'America sono valori di scouting».

Nello Stato tra i più conservatori d'America c'è tuttavia chi storce già il naso definendolo un cambiamento «non necessario», mentre le Girl Scouts – un'organizzazione separata dai Boy Scouts of America – hanno contestato che questa apertura in nome della parità di genere potesse creare confusione e danneggiare i loro sforzi di reclutamento.

Hanno quindi presentato una denuncia alla Corte federale di Manhattan. Ma alla fine, un giudice ha stabilito che entrambe le associazioni possono usare parole come «scout» e «scouting».

SDA