La funivia che collega il quartiere di Iztapalapa è uno dei fattori che ha permesso di vincere il premio. (Immagine d'archivio). Keystone

Città del Messico è stata insignita del Lee Kuan Yew World City Prize 2024, premio biennale internazionale in denaro di 300mila dollari assegnato sulla base dei contributi eccezionali alla creazione di comunità urbane vivaci, vivibili e sostenibili in tutto il mondo.

Il riconoscimento prende il nome dallo storico primo ministro di Singapore, che in pochi decenni contribuì a trasformare la metropoli del Sudest asiatico in una città unica, pulita e verde. Alcune delle urbi che hanno ricevuto il premio prima della capitale messicana sono Vienna (2020), Seul (2018), Medellín (2016), Suzhou (2014) e New York (2012).

Tra i motivi che hanno determinato la scelta risaltano i 'Centros pilares', che promuovono lo sviluppo della comunità, il programma 'Mi beca' per incentivare il livello di istruzione di base, l'accesso gratuito alla più grande rete internet cittadina del pianeta, la carta 'Movilidad integral' e la funivia del distretto di Iztapalapa.

