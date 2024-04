Un dentista di Bursa, in Turchia, ha accidentalmente inserito la vite di un impianto nel cervello di un paziente. X/@politicturk

Per un uomo turco un relativamente semplice trattamento dentale si è trasformato in un complicato intervento chirurgico d'urgenza al cervello. Il dentista ha infatti inserito al suo paziente un impianto a mani nude, ma è andato decisamente troppo oltre.

A. Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo voleva farsi inserire un impianto dentale a Bursa in Turchia.

Il dentista ha deciso di montargli l'impianto a mani nude, ma nel farlo ha conficcato una vite nel cervello del paziente.

Il 40enne è sopravvissuto grazie a un'operazione d'emergenza, ma il suo dentista non vuole rimborsare i costi del trattamento. Mostra di più

Dover andare dal dentista fa venire il mal di pancia alla maggior parte delle persone. Ma per un uomo turco è andata ancora peggio: la visita gli ha infatti causato anche un «bel» mal di testa. Questo perché il medico gli ha accidentalmente conficcato una vite nel cervello.

Ma andiamo con ordine. L'odontoiatra doveva inserire un impianto al paziente, ma dato che il dispositivo necessario per farlo era difettoso, ha tentato di compiere l'operazione con le proprie mani.

Ma la cosa non è decisamente andata per il verso giusto: il dentista ha infatti spinto la vite nella mascella del 40enne con troppa forza. L'osso si è quindi rotto, ma il medico ha fatto passare la cosa come «normale».

L'agenzia di stampa turca «IHA» ha riferito che il dentista si è reso conto di aver commesso un errore solo quando la vite era già conficcata nel cervello.

L'uomo ha urlato di dolore

Secondo quanto riportato sempre dall'IHA, l'uomo ha urlato dal dolore dopo che il medico gli ha trapanato la mascella. Il 40enne è quindi stato sottoposto a una radiografia, che ha mostrato chiaramente l'errore.

A quel punto l'uomo è stato portato immediatamente in ospedale e il dentista invece si è dileguato.

La vite è stata rimossa con un'operazione di diverse ore e il paziente si è salvato. Il padre di due figli ha dichiarato di aver intrapreso un'azione legale contro il medico, che finora si era rifiutato di rimborsargli i costi del trattamento.