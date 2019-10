È un giapponese il nuovo campione mondiale della pasta 

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alcuni scienziati studiano dei pesci morti sulla spiaggia di una riserva naturale a sud di Manila, nelle Filippine. In totale, 30 tonnellate di animali morti, appartenenti a specie differenti, sarebbero state rinvenute sul posto. La polizia non ha apprezzato la performance: i funzionari di Glasgow non credevano ai loro occhi quando sono passati davanti a questo veicolo. Il conducente aveva, infatti, legato una serie di voluminose poltrone alla sua Mercedes, riuscendo ad infilarne (per modo di dire) soltanto una nel bagagliaio.

Cosa succede nel mondo?

Pronto per la generazione selfie: un'installazione dedicata a King Kong in una sala espositiva dell'Empire State Building. Si tratta di uno dei grattacieli più antichi, più alti e popolati di New York, ma la concorrenza si fa sentire. Dopo il costoso rinnovo dello spazio espositivo e delle terrazze panoramiche, l'edificio è tornato fra le preferenze dei visitatori.

Cosa succede nel mondo?

Un muro d'acqua: un'enorme onda colpisce la costa di Kiho nell'ovest del Giappone. Il Paese si sta preparando all'arrivo del tifone «Hagibis».

Cosa succede nel mondo?

Applausi femminili: per la prima volta da quasi 40 anni, le donne iraniane hanno il diritto di recarsi allo stadio di calcio. Fra 3500 e 4000 iraniane hanno assistito alla partita di qualificazione per la Coppa del mondo fra l'Iran e la Cambogia.

Cosa succede nel mondo?

L'ora degli addii: candele, fiori e messaggi scritti a mano davanti alla casa del cantante Karel Gott, scomparso il 1° ottobre all'età di 80 anni. Oggi i fan della stella della canzone dicono addio al loro idolo. Centinaia di migliaia di persone sono attese nella capitale ceca.

Cosa succede nel mondo?

Quando Holly e Chris Persic hanno messo in moto la loro auto, nella zona di Pittsburgh, Stati Uniti, hanno sentito odore di bruciato. È stato guardando nel vano motore che ne hanno scoperta la ragione: alcuni scoiattoli avevano utilizzato quel luogo asciutto per immagazzinare le loro provviste per l’inverno. Sotto il cofano vi erano, infatti, più di 200 noci e una gran quantità di erba per fare il nido.

Cosa succede nel mondo?

Una casa e un'auto bruciate a Rappville, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Due incendi boschivi hanno distrutto decine di abitazioni e altri edifici nell'est dell'Australia.

Cosa succede nel mondo?

Finché la bolla non scoppia: un negoziatore di borsa seduto davanti ad alcuni schermi alla Borsa di New York. Poco prima del proseguimento dei negoziati commerciali, il tono si è nuovamente irrigidito tra gli Stati Uniti e la Cina. Anche gli investitori di Wall Street ne hanno sentito gli effetti.

Cosa succede nel mondo?

Un luogo idilliaco? Un uomo in barca passa davanti ad un pontile a Port-Au-Prince, dal quale alcuni ragazzini stanno pescando. Ad Haiti infuria da diverse settimane una crisi politica. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Jovenel Mosè.

Cosa succede nel mondo?

Lasciate passare! 488 tonnellate, 70 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza: un camion enorme paralizza il traffico sull'autostrada 1 vicino ad Amburgo. Il carico: un trasformatore per una stazione elettrica nelle vicinanze.

Cosa succede nel mondo?

«Big Boy» non ha esitato a sfondare la porta a vetri di una casa a Sullivan Township, nell'Ohio, per entrare. La capra, scappata da una fattoria a diversi chilometri di distanza, ha terminato la sua corsa nella stanza da bagno dove si è accucciata comodamente.

Cosa succede nel mondo?

Al volo: due soldati della guardia d'onore della US Air Force durante un'esercitazione davanti allo specchio d'acqua del memoriale di Lincoln a Washington.

Cosa succede nel mondo?

«Montagna di bus»: questa foto scattata da un drone mostra un gran numero di vecchi autobus dell'associazione RétroBus Léman (ARBL) ammassati in un deposito a Moudon.

Cosa succede nel mondo?

Scoperta di una nuova specie di gamberetto: in un acquario della «Haus des Meeres» a Vienna, alcuni biologi marini hanno scoperto una specie di gambero ancora sconosciuta e non registrata. I crostacei, rinvenuti durante degli esami di routine, sono probabilmente giunti in città come «passeggeri clandestini», nascosti in mezzo a rocce provenienti da una zona marina situata fra l'Indonesia, la Papuasia Nuova Guinea e le Filippine.

Cosa succede nel mondo?

Armonia: un uomo in stand up paddle solca le acque del fiume dell'Outaouais nella provincia canadese dell'Ontario.

Cosa succede nel mondo?

Campeggio in città: gli attivisti del movimento ecologista «Extinction Rebellion» si sono accampati nel cuore del centro di Londra.

Cosa succede nel mondo?

Nel 2018, durante alcuni scavi paleontologici nella città austriaca di Ebensee, i ricercatori hanno scoperto un dente di pliosauro risalente a circa 132 milioni d'anni fa. Come riportano gli studiosi, si tratta della prima traccia in assoluto della presenza di questi giganteschi predatori marini nella regione alpina. Le ultime scoperte di questo genere relative alla stessa epoca sono state fatte circa 110 anni fa a Neuchâtel.

Cosa succede nel mondo?

«Cucciolo di foca» solitario: questo piccolo di foca si è perso nella zona portuale di Amburgo. «È felice, ma esausto», ha dichiarato l'ente per la protezione delle foche della città anseatica.

Cosa succede nel mondo?

Eredità comune: alcuni soldati di Quito, in Ecuador, tentano di spostare un grosso masso usato dai manifestanti per bloccare la strada. Il presidente Lenín Moreno ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni a causa delle manifestazioni e dei moti contro l'aumento del prezzo del carburante.