🚧Accident sur l'A1 - autoroute fermée 🚧

L'A1 est fermée entre Estavayer-le-Lac et Yverdon-Sud. Une déviation est en place jusqu'à 12:00 heures - Déviation recommandée pour usagers de la route direction Lausanne, dès l'échangeur de Weyermannshaus, via les autoroutes A12 et A9.