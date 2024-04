La struttura di riparazione di mezzi di trasporto pubblico sopra la quale è precipitato l'elicottero Keystone

Un elicottero privato, utilizzato come taxi aereo, è precipitato nel sud di Città del Messico, causando la morte di almeno tre persone.

SDA

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma le autorità messicane hanno avviato un'indagine per determinarne le cause.

Il ministero delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti ha fatto sapere in un comunicato che «l'elicottero si è schiantato a causa di un apparente guasto al motore sopra una struttura di riparazione di mezzi per il trasporto pubblico, nel quartiere di Coyoacan».

Ha anche aggiunto che l'uomo che controllava il velivolo «era in possesso della licenza di pilota commerciale».

Secondo i testimoni oculari, intervistati dalla stampa locale, il pilota avrebbe evitato, con un'ultima manovra, di cadere sopra un mercato di frutta e verdura, indirizzando l'aeromobile all'interno di un deposito per autobus.

SDA