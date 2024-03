L'unica superstite dell'incidente che ha causato 45 morti è una bambina di 8 anni. Keystone

Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvissuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 m da un ponte finendo in un burrone.

SDA

Lo hanno riferito le autorità, scrive la Bbc online. La bambina di 8 anni è stata portata in ospedale con gravi ferite.

L'autobus si è schiantato contro una barriera e poi ha preso fuoco nella provincia nord-orientale del Limpopo, precipitando da un ponte tra Mokopane e Marken, a circa 300 km a nord di Johannesburg, secondo l'emittente pubblica sudafricana Sabc. Ancora ignote le cause dell'incidente.

Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a tarda sera, ma le squadre hanno avuto molte difficoltà a raggiungere le vittime sepolte tra le macerie.

Nel porgere le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, il ministro dei Trasporti Sindisiwe Chikunga, recatosi sul luogo dell'incidente, ha detto che il governo sudafricano aiuterà a rimpatriare i corpi e terrà un'inchiesta completa sulle cause dell'incidente.

SDA