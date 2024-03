Nella notte si è aperto un buco nel terreno. Due auto parcheggiate vi sono crollate dentro. Vigili del Fuoco

Poco dopo la mezzanotte, la terra si è aperta improvvisamente in un quartiere residenziale di Roma. Un'enorme voragine ha squarciato una strada nella zona sud-est della capitale italiana e ha inghiottito due auto parcheggiate.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì sera a Roma si è aperto una voragine nel terreno.

Due auto parcheggiate sono cadute nella buca, ma non ci sono stati feriti.

Nei centri storici d'Italia capita spesso che il terreno crolli a causa degli scavi nel sottosuolo di un precedente edificio. Mostra di più

La buca, profonda circa dieci metri e dello stesso diametro, si è aperta giovedì notte, intorno all'una. Lo hanno riferito i media italiani, citando la polizia locale di Roma. Le foto e i video del cratere sono diventati virali sui social media.

Non sono stati segnalati feriti dal momento che, secondo i primi rilievi dei servizi di emergenza, non c'erano persone in strada durante l'incidente. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco.

La polizia ha provveduto a chiudere la strada e a mettere in sicurezza l'area interessata nel quartiere Quadraro. Come si può vedere dalle foto, c'erano altre auto parcheggiate proprio accanto alla buca e hanno dovuto essere rimosse.

Voragini di questo tipo si aprono spesso nelle grandi città italiane. Alla fine di febbraio, una buca sbucata per strada a Napoli ha inghiottito diverse auto in un quartiere trafficato.

Anche a Roma il sottosuolo non è poi così stabile, come si è potuto notare. In molti punti è infatti parzialmente vuoto. Una delle ragioni è l'età della capitale italiana, che è stata scavata e costruita nel sottosuolo per molti anni. Ma anche le piogge occasionali e abbondanti fanno sì che il sottosuolo venga letteralmente eroso.

SDA