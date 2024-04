Massima allerta in Israele sda

Restano «gravi e instabili» le condizioni della ragazzina beduina di 7 anni che è stata ferita in Israele dalle schegge ricadute dopo l'intercettazione di uno dei droni lanciati dall'Iran. Lo ha fatto sapere l'ospedale Soroka di Beersheva dove la ragazzina è ricoverata per una ferita alla testa che mette a repentaglio la sua vita.

Secondo un aggiornamento dell'ospedale, la bimba è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una grave ferita alla testa ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La bimba è rimasta ferita quando le schegge di un missile balistico intercettato sono cadute direttamente sulla casa della sua famiglia in una città beduina vicino ad Arad, nella regione meridionale del Negev.

«Ci è caduto addosso intorno alle 2 del mattino. Dormiva in casa e l'abbiamo portata immediatamente all'ospedale di Soroka», ha detto il padre della ragazza, Mohammed citato dal Times of Israel. L'ospedale ha fatto sapere che altre 8 persone sono state portate sul posto con ferite lievi, alcune delle quali, come la bambina, sono state colpite da schegge. Altri sono rimasti feriti mentre correvano verso aree protette.

