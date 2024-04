Gli Stati Uniti aiutano Israele a difendersi dall'Iran, ma non a contraccare. Keystone

«Abbiamo piani offensivi e di difesa. Siamo in allerta. Ma non intendo al momento aggiungere ulteriori dettagli a riguardo». Lo ha detto il portavoce dell'esercito Israeliano, Daniel Hagari.

SDA

Rispondendo in conferenza stampa ad una domanda riguardo alla decisione o meno da parte di Israele di reagire o meno all'attacco iraniano, il portavoce ha spiegato che «rimaniamo in allerta, abbiamo approvato piani offensivi e difensivi, continueremo a proteggere lo Stato di Israele e costruire un futuro più stabile per la regione. Iran non è una minaccia solo per Israele ma per tutta la regione».

Contrattacco senza Usa

Stando a quanto riferito da due alti funzionari americani in una telefonata con un ristretto gruppo di giornalisti, gli Stati Uniti non parteciperanno ad un eventuale contrattacco israeliano contro l'Iran.

«Israele ci ha detto chiaramente che non vuole un'escalation nell'area», hanno aggiunto i due alti funzionari sottolineando che «il dialogo con le controparti israeliane su come procedere» dopo l'attacco dell'Iran «proseguono».

Secondo le fonti «l'Iran voleva provocare un grave danno ad Israele ed essere altamente distruttivo, ma ha fallito». L'attacco del regime di Teheran è stato a loro avviso «avventato e senza precedenti».

SDA