Donald Trump ricorre in appello contro la decisione del giudice Scott McAfee di non squalificare la procuratrice Fani Willis per la sua relazione clandestina con Nathan Wade, da lei ingaggiato nell'inchiesta sui tentatici del tycoon di sovvertire l'esito del voto in Georgia nel 2020.

McAfee aveva criticato la relazione tra i due inquirenti ma aveva respinto la tesi che costituisse un conflitto di interessi tale da rimuovere Willis dal procedimento. La corte d'appello ha 45 giorni di tempo per decidere se esaminare il ricorso.

Qualora lo prendesse in considerazione, Trump avrebbe la possibilità di chiedere una sospensione del processo – non ancora fissato – in attesa della decisione. Una eventualità che gli consentirebbe di guadagnate tempo e di far slittare l'inizio del dibattimento.

