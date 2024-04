Finita l'onda verde tipress

I consigli comunali ticinesi saranno meno rossoverdi nella prossima legislatura: come già accaduto in occasione dello spoglio di domenica per i municipi, la rappresentanza di PS e (soprattutto) ecologisti esce ridimensionata da questo 14 aprile: vanno persi quasi 60 seggi, praticamente uno su sette.

Mentre la destra mette a segno un piccolo guadagno, in particolare per merito dell'UDC, e il Centro marcia quasi sul posto, anche il PLR con una trentina di poltrone in meno finisce nella colonna degli sconfitti.

Chi ne approfitta? Le numerose liste civiche, per cominciare, ma anche Avanti fra i piccoli partiti: con Ticino Lavoro avrà una ventina di consiglieri.

