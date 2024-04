L'emerito vescovo di Coira Vitus Huonder sarà sepolto a Ecône, nel Canton Vallese, vicino all'arcivescovo Marcel Lefevre. Keystone

Per sua espressa volontà, l'emerito vescovo di Coira Vitus Huonder, scomparso a Wangs, nel Canton San Gallo, nella giornata di ieri a quasi 82 anni, sarà sepolto a Ecône, in Vallese, vicino al vescovo Marcel Lefebvre.

Durante l'ultimo incontro con l'attuale vescovo di Coira Joseph Maria Bonnemain, avvenuto nell'Istituto Sancta Maria a Wangs nella giornata del lunedì di Pasqua, Huonder ha rinnovato questo suo desiderio: «Vorrei essere sepolto vicino al vescovo Marcel Lefebvre».

Ciò, malgrado Bonnemain gli avesse comunicato che solitamente i vescovi di Coira vengono tumulati davanti alla Cattedrale. L'emerito vescovo sarà dunque sepolto a Ecône, nel Canton Vallese, si legge in un comunicato pubblicato oggi sul sito della Diocesi.

Vitus Huonder era nato a Trun in Val Surselva (GR) il 21 aprile 1942. Era stato nominato alla guida della diocesi di Coira l'8 luglio 2007 da papa Benedetto XVI, il quale aveva dato il suo beneplacito alla scelta del Capitolo della Cattedrale di Coira per la successione di Amedeo Grab, ritiratosi per motivi di età.

In precedenza Huonder aveva fatto carriera all'interno della diocesi di Coira sotto la guida del vescovo Wolfgang Haas. Era generalmente descritto, già prima della nomina, come un conservatore fedele alla linea di Roma. Ha guidato la diocesi dal 2007 al 2019.

Marcel François Lefebvre (1905-1991) è stato un arcivescovo cattolico francese. Fu uno tra i più influenti cattolici tradizionalisti che si opposero alle riforme apportate dal Concilio Vaticano II e in particolar modo alla soppressione della messa secondo il rito promulgato da papa Pio V nel 1570, alla dottrina della collegialità episcopale, all'ecumenismo e alla dottrina della libertà religiosa.

In opposizione al Concilio Vaticano II, il 1o novembre 1970 Marcel Lefebvre fondò la Fraternità sacerdotale San Pio X. Sospeso a divinis nel 1976 da papa Paolo VI, fu scomunicato da papa Giovanni Paolo II il 30 giugno 1988.

Anche Vitus Huonder faceva parte della Fraternità sacerdotale San Pio X. Per questo motivo ha ottenuto di essere sepolto in Vallese, vicino all'arcivescovo Lefebvre.

