Ecco dove sorgeranno le nuove Officine FFS TiPress

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha annullato la decisione delle FFS relativa all'attribuzione per i lavori di infrastruttura delle nuove Officine ad Arbedo-Castione, accogliendo il ricorso presentato dal consorzio arrivato secondo alla gara d'appalto. Stando alle Ferrovie federali svizzere, la decisione non ha alcun impatto sul programma di costruzione.

SDA

La gara d'appalto pubblicata il 29 marzo 2023 riguarda tra l'altro le opere di infrastruttura per collegare le nuove officine alla rete ferroviaria esistente, come si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo federale pubblicata oggi.

L'appalto era stato assegnato a un concorrente del consorzio che ha presentato il ricorso. Quest'ultimo ha sostenuto che l'attribuzione dei lavori non è stata effettuata correttamente.

Il prezzo basso è stato il fattore decisivo

Il consorzio che si è aggiudicato la realizzazione nel novembre 2023 aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, che però secondo il TAF non includeva «tutte le prestazioni o le modalità di prestazione nella forma richiesta dal capitolato». Le FFS hanno quindi richiesto chiarimenti tecnici.

Durante la gara d'appalto, i chiarimenti non dovrebbero portare a modificare le offerte per quanto riguarda i prezzi o le prestazioni, scrive il TAF. In base alla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub), in caso contrario l'offerta dovrebbe essere esclusa dalla gara.

Per il Tribunale amministrativo federale l'offerta del consorzio vincitore non doveva essere presa in considerazione, di conseguenza l'appalto passa al secondo classificato nella graduatoria. La sentenza non è ancora passata in giudicato e può essere impugnata davanti al Tribunale federale.

FFS esaminano la decisione

Le FFS prendono atto della decisione del Tribunale amministrativo federale e la esaminano, ha spiegato oggi a Keystone-ATS una portavoce. La decisione non ha alcun impatto sui tempi di costruzione dell'infrastruttura.

A gennaio le FFS avevano comunicato che l'inizio dei lavori ad Arbedo-Castione sarebbe stato ritardato di sei mesi. Le FFS avevano stimato i costi di costruzione dell'impianto a 580 milioni di franchi.

ev, ats