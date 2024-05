Ridurre l'assunzione di caffeina potrebbe aiutarti a sentirti più energizzato.

Covermedia

L'estate può essere molto divertente, ma il caldo spesso può prosciugare le tue energie e lasciarti sentire stanco e demotivato.

La nutrizionista di Harley Street, Kate Cook, ha condiviso i suoi consigli esperti per mantenere alta l'energia per tutta l'estate.

Riduci la caffeina

La caffeina può darti un rapido incremento di energia, ma non ti manterrà attivo per tutto il giorno.

«Mentre la carica iniziale di una tazza di tè o caffè può sembrare che ti aiuti a svegliarti al mattino, in realtà inganna il tuo corpo con un falso senso di sicurezza», dice Kate. «Tutto ciò che fa è stimolare eccessivamente potenti ormoni dello stress, aumentare la frequenza cardiaca e disturbare sia la glicemia che l’energia», spiega la nutrizionista.

«Se assumi troppa caffeina, alla fine provocherà un calo di energia più tardi nel corso della giornata, e berla troppo tardi nel pomeriggio porterà a un sonno di scarsa qualità. Prova l'acqua con limone come alternativa rinfrescante e idratante».

Esci all'aperto

Respirare aria fresca è un ottimo modo per rinfrescarsi e sentirsi energizzati.

«Prova a camminare per 30 minuti ogni mattina quando il giorno è più luminoso e questo ti aiuterà a sentirti più energico per il resto della giornata. Se camminare non fa per te, prova lo yoga o il Pilates per tecniche di respirazione energizzanti», raccomanda la nutrizionista. «Camminare non è solo benefico per l'energia, ma è anche utile per la gestione del peso così come per la salute cardiovascolare e la forma fisica generale – e, inoltre, nella corrente crisi del costo della vita, è completamente gratuito!».

Integra la tua energia

Se stai lottando con bassi livelli di energia, gli integratori di magnesio potrebbero fare al caso tuo.

«Se senti che i tuoi livelli energetici hanno bisogno di una spinta, il magnesio potrebbe essere la risposta! Le gommose al gusto di lampone di NaturesPlus forniscono 105 mg di citrato di magnesio per aiutare a supportare la funzione muscolare offrendo anche supporto psicologico e al metabolismo energetico», suggerisce l'esperta. «Perfetto per chi ha uno stile di vita attivo, il magnesio contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento, supportando l'equilibrio elettrolitico e il metabolismo energetico. Aiuta anche il corpo a utilizzare la vitamina D e il calcio che producono ormoni per supportare ossa e denti sani».

Covermedia