Axl Rose

Il frontman dei Guns N' Roses, si trova al centro di una battaglia legale dopo essere stato accusato di aggressione sessuale dalla modella Sheila Kennedy per un episodio risalente al 1989.

Nel cuore di una controversia legale che tocca le profondità dell'industria musicale e delle sue figure iconiche, Axl Rose, il carismatico leader dei Guns N' Roses, si trova a fronteggiare gravi accuse lanciate dalla modella Sheila Kennedy.

La causa, presentata dalla Kennedy, ruota attorno a un episodio avvenuto in una camera d'albergo a New York nel lontano 1989, dove la modella sostiene di essere stata «violentemente» aggredita da Rose.

In risposta, il team legale di Rose ha agito rapidamente, presentando la documentazione per chiedere l'archiviazione della causa. Citando le parole del team legale di Rose, «la Kennedy non riuscirà in questo tentativo di arricchimento. Questa causa dimostrerà la falsità di queste accuse infondate e vessatorie».

La situazione si complica

Il fulcro della difesa di Rose sembra poggiare su dichiarazioni precedentemente fatte dalla stessa Kennedy, che nei suoi racconti pubblici ha descritto l'incidente come «sesso consensuale».

La situazione si complica ulteriormente alla luce delle dichiarazioni della Kennedy nella sua autobiografia del 2016, «No One's Pet», e nel documentario del 2021, «Look Away», dove ha esplicitato di non considerare l'episodio uno stupro, ma un atto consensuale.

Gli avvocati di Rose sostengono che tali dichiarazioni siano in netto contrasto con le recenti accuse e che l'ex modella di Penthouse possa aver rivisto la sua narrazione per trarre vantaggio dall'Adult Survivors Act di New York, una legge che estende i termini di prescrizione per le denunce di cattiva condotta sessuale.

La difesa di Rose è supportata da Alan S. Gutman, il quale ha dichiarato: «Semplicemente, questo incidente non è mai accaduto.

Da notare, queste affermazioni fittizie sono state presentate il giorno prima della scadenza del termine di presentazione dello Stato di New York. Mr. Rose è fiducioso che il caso sarà risolto a suo favore».

Covermedia