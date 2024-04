La prima sorpresa della serata riguarda la formazione del PSG, con Donnarumma in campo dall'inizio. Ricordiamo che durante la gara di andata a Parigi, persa dai francesi per 3:2, il portiere italiano è stato protagonista di diverse sbavature che hanno generato non poche critiche. Molti hanno chiesto a Luis Enrique di rinunciare a lui per questa partita in terra spagnola, ma il tecnico spagnolo ha deciso di puntare ancora sul numero 1 della Nazionale italiana.