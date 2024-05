Luis Enrique (allenatore del PSG):

«L'obiettivo non è vincere con due gol di scarto, ma vincere, perché se si pensa di segnare due gol sembra un grande obiettivo».

«Vogliamo solo giocare e segnare. Se segniamo all'89° minuto, la partita continuerà. Non abbiamo bisogno di segnare subito, vogliamo solo vincere la partita».

Il PSG ha il vantaggio di giocare in casa e il coach spagnolo ha invitato il pubblico del Parc des Princes a fare da forza trainante per la squadra. «Credo che il ruolo dei tifosi sarà fondamentale, come lo è stato per tutta la stagione. Saremo tutti insieme e spero che insieme potremo festeggiare una vittoria e un posto in finale».

Edin Terzic (allenatore del Borussia Dortmund):

«Questo Psg è stato costruito qualche anno fa per vincere la Champions League. Hanno vinto il titolo nazionale. Adesso è la loro missione, ma abbiamo anche noi un sogno e vogliamo realizzarlo. Se necessario, domani correremo più di 20 chilometri».

«Se siamo arrivati fin qui vogliamo fare ancora meglio e arrivare fino in fondo per vincere il titolo: anche noi abbiamo un grande sogno e non vediamo l'ora di realizzarlo»

«Quel che abbiamo fatto la scorsa settimana potrebbe non essere sufficiente. Quel che non ci è piaciuto la settimana scorsa era che avevamo ben quattro giocatori che difendevano contro Mbappé. Sappiamo anche che domani faranno meglio quindi dobbiamo trovare l'equilibrio che non avevamo la scorsa settimana».