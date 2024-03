Kueng Imago

Stefan Kueng è diventato il primo svizzero a salire sul podio dell'Attraverso le Fiandre, classica del pavé di 188,6km da Ardooie a Waregem.

Swisstxt

Il rossocrociato, inseritosi nella fuga per la vittoria, ha chiuso dietro a Jonas Abrahamsen la volata per il secondo posto, mentre il successo finale è andato a Matteo Jorgenson. Già trionfatore della Parigi-Nizza, l'americano ha lasciato sul posto gli altri corridori a 7km dalla fine e – approfittando anche dell'immobilismo dei fuggitivi – è arrivato al traguardo in solitaria. Brutta caduta invece per Wout van Aert, portato in ospedale

Swisstxt