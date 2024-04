Marko Mladjan KEY

espulsione rimediata nelle fasi conclusive di gara-4 di semifinale a Neuchâtel.

Swisstxt

Colpo duro ancora prima di iniziare la finale contro l’Olympic Friborgo per Massagno, che dovrà fare a meno di Marko Mladjan per tre giornate dopo l’ Il giocatore della SAM è stato punito per insulti all’arbitro. La Spinelli è intenzionata a fare ricorso, per riavere prima di un'eventuale gara-4 uno dei suoi elementi cardine. Il numero 7 salterà in tutti i casi gara-1 in programma sabato in terra burgunda.

