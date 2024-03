Wout van Aert X/Eurosport

Le Classiche del Nord perdono uno dei protagonisti più attesi.

Vittima di una brutta caduta all’Attraverso le Fiandre, Wout van Aert ha riportato la rottura di una clavicola e diverse fratture alle costole. Come annunciato dal Team Visma il 29enne belga non sarà di conseguenza al via del Giro delle Fiandre, questa domenica, ma neanche alla Parigi-Roubaix e all’Amstel Gold Race.

