Charles III «très mal en point» - L'opération «Menai Bridge» révisée en urgence

Une révision urgente de l'Opération «Menai Bridge», le plan funéraire spécialement conçu pour le roi Charles III, suscite de graves inquiétudes. Ce protocole met en lumière les préoccupations croissantes concernant la santé du souverain et sa capacité à se rétablir.

Une source du palais de Buckingham a révélé que Charles III serait «mal en point» et ajouté que « ce n’est pas bon ». (Archives) sda

blue News NB Barman Nicolas

Dans le contexte d'une santé déclinante, des mises à jour urgentes ont été apportées à l'Opération «Menai Bridge», le protocole funéraire destiné au roi Charles III, évoquant des craintes accrues concernant sa capacité à surmonter un diagnostic de cancer de la prostate annoncé en février 2024.

Selon des sources comme le Daily Beast et Page Six, le palais serait actuellement en train de «dépoussiérer» et de réviser activement ce plan suite aux informations alarmantes concernant l'aggravation de l'état de santé du monarque.

«Il est très mal en point»

Des proches du roi confient de manière anonyme que la situation est «très préoccupante», décrivant un roi «déterminé à se battre», malgré les perspectives peu encourageantes.

Une source du palais de Buckingham a révélé que Charles III serait «mal en point» et ajouté que « ce n’est pas bon » : « Tout le monde reste optimiste mais il est très mal en point. Plus qu’il ne le laisse paraître ».

À ce jour, Buckingham Palace reste discret sur les détails spécifiques de l'état de santé du roi et la nature exacte de son cancer n'a pas été divulguée, ce qui alimente davantage les spéculations et l'inquiétude publique.

Des protocoles écrits de longues dates

À l'instar de l'Opération «London Bridge» conçue pour la reine Elizabeth II, chaque souverain britannique dispose d'un plan similaire, nommé d'après un pont emblématique, en l'occurrence le premier pont suspendu qui relie l'île d'Anglesey au Pays de Galles pour Charles III.

L'Opération «Menai Bridge», tout comme son prédécesseur pour Elizabeth II, pourrait s'étendre sur une dizaine de jours. Selon les protocoles et les successions suite à un décès du roi, le prince William accéderait au trône, faisant de Kate Middleton la reine consort, un rôle apportant son lot de défis et d'"anxiété intense".

Des procédures rigoureuses sont prévues pour la notification du décès, débutant par une annonce secrète au Premier ministre et autres officiels clés, suivie d'une notification officielle au public. Les drapeaux seraient alors mis en berne le long de Whitehall, soulignant le deuil national.