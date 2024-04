Demi Moore a soutenu le gala et la collecte de fonds de la fondation pour la recherche contre le sida en 1997. L’actrice américaine de 61 ans animera cette année le 30e gala de l'amfAR à Cannes.

« Nous sommes ravis et reconnaissants que Demi Moore soit de retour avec l'amfAR à Cannes. Elle nous a rejoints lors du gala de 1997, aidant à collecter des fonds essentiels pour la recherche contre le sida, et elle est restée une fidèle supportrice depuis lors», a déclaré le directeur général de l'amfAR, Kevin Robert Frost, par l'intermédiaire de Variety.

L'événement annuel, qui se tient à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, permet de collecter des fonds pour la recherche contre le sida, la prévention du VIH, l'éducation aux traitements, entre autres, par le biais de la vente de billets et d'une vente aux enchères. Le mois dernier, Variety a rapporté que Cher serait la tête d'affiche musicale de l'événement.

« J'ai de merveilleux souvenirs d'avoir été invitée par mon amie Elizabeth Taylor à animer l'un des premiers événements de l'amfAR à Cannes», a déclaré la chanteuse de Believe. « Je suis extrêmement fière de revenir pour le 30e anniversaire de cet événement et de continuer à soutenir le travail incroyable de cette organisation. Ce sera une soirée très spéciale.»

L'organisation à but non lucratif a été fondée par l'actrice Elizabeth Taylor et la scientifique biomédicale Mathilde Krim en 1985.

