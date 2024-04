Jeff Panacloc est l'un des humoristes et ventriloques préféré des Français. Mais l'artiste a confié dans En Aparté qu’activer Jean-Marc, sa marionnette, est de plus en plus douloureux.

Quand il est sur scène avec sa marionnette Jean-Marc, Jeff Panacloc est là pour nous faire rire.

Cependant, l’envers du décor est moins souriant. Non pas que Jeff Panacloc (Damien Colcanap de son vrai nom) soit un triste sire ou qu’il ait pris en grippe son cher Jean-Marc, même s’il a souffert d’un burn out en raison de la « trop grande pression d’être dans (un) ping pong permanent avec son double». Non! Mais l’humoriste et ventriloque a expliqué à Nathalie Lévy dans En Aparté, sur Canal +, que manipuler la marionnette lui provoquait, depuis des années, de terribles douleurs physiques.

Alors que l’animatrice évoquait des « névralgies», l’humoriste a lui parlé de « tortures». « Là, j’ai repris la tournée, j’ai le kiné avant et après le spectacle. C’est dur», avoue Jeff Panacloc.

Les douleurs sont telles qu’il ne sait plus comment envisager sa carrière. « C’est vrai que je me pose la question. Je souffre sur scène en ce moment. J’ai pas du tout envie d’arrêter. Parfois, je demande au kiné: «Est-ce que le corps, à un moment donné, peut dire stop?» J’ai très peur de ce moment-là», dit-il avec émotion.

« Je n’ai pas pris soin de mon corps pendant dix ans, pendant plus de vingt ans, même, et aujourd’hui, c’est difficile», constate le marionnettiste de 37 ans.

Jeff Panacloc ne se ménage pas sur scène: lors de la dernière date parisienne de pour spectacle Jeff Panacloc Adventure, le 10 avril, il a offert deux heures de show immersif devant 10.000 fans à l’Accor Arena de Paris Bercy!

