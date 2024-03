Le roi Charles III va souligner l'importance de l'amitié «surtout dans les moments difficiles» dans un message diffusé jeudi en amont du week-end de Pâques. Lui et la princesse Kate luttent actuellement tous deux contre un cancer.

Le roi Charles III et la princesse de Galles Kate ont récemment annoncé souffrir d'un cancer (archives). ATS

ATS

Ce message audio pré-enregistré sera diffusé jeudi lors d'un service religieux à la cathédrale de Worcester (centre de l'Angleterre), selon des extraits diffusés par le palais de Buckingham.

«Nous avons grandement besoin et tirons beaucoup de bien de ceux qui nous tendent la main de l'amitié, surtout dans les moments difficiles», doit dire Charles, 75 ans, qui ne sera pas présent en personne.

Mêle si le roi n'est pas plus explicite, ses propos vont résonner de manière très particulière quelques semaines après que le souverain a révélé être atteint d'un cancer, et moins d'une semaine après que sa belle-fille, la princesse Kate, épouse du prince William, a dévoilé, dans un exceptionnel message vidéo qu'elle aussi était actuellement traitée contre un cancer.

Charles III est profondément frustré par le cancer Le fils de la princesse Anne explique que le roi aimerait en faire plus, malgré son cancer. 26.03.2024

Le roi représenté par Camilla

Le service religieux du «Maundy Thursday» est un des évènements traditionnels de l'agenda royal et marque le début du week-end de Pâques. C'est la reine Camilla, épouse de Charles, qui y représentera le roi.

En revanche, le souverain assistera dimanche matin en personne à la traditionnelle messe de Pâques à Windsor, avec d'autres membres de la famille royale, a annoncé le palais mardi. William et Kate seront eux absents, prenant du repos à l'abri de l'attention médiatique avec leurs enfants.

Le palais de Buckingham a annoncé début février que le roi était atteint d'un cancer, découvert lors d'une opération de la prostate quelques jours plus tôt, et avait commencé un traitement. Charles III a depuis annulé tout engagement officiel public, mais continue de remplir certaines fonctions officielles ou des rendez-vous en petit comité, comme ses entretiens avec le Premier ministre.

Vendredi, la princesse de Galles Kate a annoncé à son tour être atteinte d'un cancer, sans en préciser non plus la nature, et avoir commencé une chimiothérapie. Son cancer a été découvert après une opération de l'abdomen qui a eu lieu mi-janvier.

Kate et William se sont dit depuis «extrêmement touchés» et «émus» par le soutien qu'ils ont reçu du monde entier, tandis que le roi s'est dit «fier» du courage de sa belle-fille, après des semaines de spéculations dans les médias et sur les réseaux sociaux suscitées par l'absence d'apparition publique de Kate depuis Noël.

ATS