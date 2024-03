L'ex de Belmondo aurait trempé dans une affaire d'exploitation sexuelle

Barbara Gandolfi, l’ex-compagne de Jean-Paul Belmondo, est soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de prostitution. Elle est en prison en Belgique pour un mois, a confirmé la Chambre du conseil de Bruges à RTL info.

L'ex-compagne de Jean-Paul Belmondo est actuellement en prison. (archives) imago stock&people

L'ex-partenaire de Bébel est sous les verrous pour un mois. L'intéressée serait impliquée dans un réseau de prostitution et suspectée de traite d'êtres humains, par le biais des activités d'un autre ex-compagnon, Frédéric V., qui serait l'un des piliers de l'organisation.

C'est un bar à strip-tease d'Ostende, en Belgique, qui a attiré l'attention des enquêteurs. La police y soupçonnait des faits présumés d'exploitation sexuelle de femmes, notamment originaires de Hongrie.

Après une série de perquisitions menées en février, trois potentielles victimes ont été identifiées. De plus, une quinzaine de véhicules de luxe ont été saisis, ainsi que près de 34'000 euros en cash, 9'500 euros en or et argent et plusieurs objets de luxe, énumère RTL info. Six suspects ont alors été interpellés.

D'autres investigations ont eu lieu parallèlement à Budapest, où de nouvelles saisies ont été effectuées et où plusieurs victimes d'exploitation sexuelle ont été découvertes.

«Situation en cours d'évaluation»

Barbara Gandolfi et Frédéric V. n'en sont pas à leurs premiers démêlés avec la justice. Ils avaient notamment été poursuivis pour escroquerie sur Jean-Paul Belmondo, avant d'être acquittés en appel en 2018. Frederic V., lui, a déjà accumulé plus de 50 condamnations depuis 1996, rapportent nos confrères de RTL.

La Belge de 48 «nie toute implication dans les faits faisant l'objet de l'enquête en cours», indique son avocat. Elle a été interpellée lors d'une visite en prison au père de son ex-compagnon.

Barbara Gandolfi figure parmi les protagonistes de l’émission «Les Traîtres» sur RTL Tvi. Le directeur de la chaîne Erwin Lapraille tempère pour l'heure: «La situation est en cours d’évaluation au sein de RTL car il est important de ne pas précipiter de conclusions hâtives et d’attendre les développements judiciaires pour prendre des décisions définitives. Gardons à l'esprit que inculpation ne veut pas dire condamnation», a-t-il déclaré.