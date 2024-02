Taylor Swift a fait don de 100.000 dollars à la famille de la femme tuée durant la fusillade de la parade des vainqueurs du Super Bowl. En seulement deux jours, la cagnotte GoFundMe mise en place pour soutenir cette famille endeuillée approche des 200.000 dollars.

La tragédie touche particulièrement Taylor Swift qui a marqué la saison sportive américaine du fait de sa relation avec Travis Kelce, l’un des joueurs star des Kansas City Chief (archives). KEYSTONE

Taylor Swift a décidé de faire don de 100.000 dollars à la famille de Lisa Lopez-Galvan, tuée dans la fusillade qui a éclaté lors du défilé organisé à Kansas City pour la victoire des Chiefs au Super Bowl.

La cagnotte GoFundMe mise en place par la famille pas plus tard qu’hier cumule déjà, à l’heure où ces lignes sont écrites (vendredi 16 fév. 24), à près de 200.000 dollars grâce au don substantiel de la pop star, mais aussi à ceux de centaines d’autres donateurs. C’est bien plus que les 75.000 dollars visés dans le but d’aider son mari et ses deux enfants endeuillés.

« Elle était une mère, une épouse, une fille, une sœur, une tante, une cousine et une amie extraordinaires pour tant de personnes », peut-on lire sur la page de la cagnotte. « Nous vous demandons de continuer à garder sa famille dans vos prières alors que nous pleurons la perte de sa vie. Ce fonds contribuera à fournir un soutien financier vital à sa famille alors qu'elle fait face à cette tragédie impensable. »

Lisa Lopez-Galvan a succombé à l’hôpital mercredi, quelques heures après avoir reçu une balle à l’abdomen. Parmi les 22 autres personnes blessées durant cette tuerie de masse, dont les auteurs ont été arrêtés, se trouvaient d’autres membres de cette famille, notamment l’un de des fils de la défunte.

Une tragédie qui touche particulièrement Taylor Swift qui a marqué la saison sportive américaine du fait de sa relation avec Travis Kelce, l’un des joueurs star des Kansas City Chief. « Je vous envoie mes plus sincères sympathies et mes plus sincères condoléances à la suite de votre perte dévastatrice. Avec amour, Taylor Swift », a écrit la chanteuse pour accompagner un premier don de 50.000 dollars, suivi, quelques minutes plus tard, d’un second, le plafond des donations étant fixé à cette somme sur GoFundMe.

Covermedia