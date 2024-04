Tom Holland a rendu un émouvant hommage sur Instagram à Tessa, sa chienne « remarquable», qui l’accompagnait un peu partout. L’American Staffordshire Terrier avait dix ans.

Tom Holland

Covermedia

Tom Holland a partagé son chagrin après la mort de sa chienne, sa fidèle compagne.

« Ma demoiselle me manque» a écrit la star de Spider-Man sur Instagram le dimanche 21 avril, à côté d'une photo de Tessa.

Le père de Tom Holland, Dom, qui est écrivain, a révélé que la famille avait planté un arbre dans leur jardin à la mémoire de leur chienne et avait dispersé ses cendres.

« Ce n'est pas vraiment une nécrologie, mais plutôt un aperçu de la dernière étape de la vie d'une petite chienne remarquable qui avait fini par dominer ma famille – en fait, c'était la seule Holland que tout le monde aimait tout le temps», a-t-il écrit dans un billet de blog.

Tom Holland a adopté Tessa alors qu'elle n'était qu'un chiot en 2014. « J'aimerais présenter à tout le monde la petite Tess, le nouveau membre de la famille. #staffs», avait-il annoncé sur Instagram à l'époque, à côté d'un cliché du chiot posant sa tête sur son épaule.

Tessa est restée aux côtés de l’acteur au fil des années, alors qu'il accédait à la célébrité. Il l'emmenait sur les plateaux de tournage lorsque c'était possible et la contactait par FaceTime lorsqu'il devait se déplacer. Il l'a même emmenée à un événement de presse à Londres pour Spider-Man: Homecoming en 2017.

« Je l'adore, c'est un ange, avait déclaré l'acteur anglais au magazine Time. Les Staffies sont considérés comme des chiens très dangereux, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas agressifs. C'est la chose la plus douce et la plus angélique que vous puissiez rencontrer».

Covermedia