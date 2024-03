Usher a révélé en 2016 dans l'émission Howard Stern Show qu'il avait vu des choses « très étranges» lorsqu'il vivait chez Sean Combs. Le chanteur a habité chez P. Diddy quand il avait 14 ans.

Usher s’est livré sur ce qu’il a vu chez Sean « Diddy» Combs quand il était ado. Covermedia

Covermedia

Usher s’est livré sur ce qu’il a vu chez Sean « Diddy» Combs quand il était ado.

Il s'agit d'un entretien enregistré en 2016, au micro d'Howard Stern, et qui refait surface aujourd'hui alors que plusieurs propriétés de P. Diddy ont été perquisitionnées par des agents fédéraux.

Le chanteur de Yeah! a vécu avec le rappeur alors qu'il n'avait que 14 ans, après que l'ancien PDG d'Epic Records, LA Reid, eut suggéré que cela aiderait le jeune garçon à « voir le style de vie».

« J'ai eu l'occasion de voir certaines choses... Je ne sais pas si je pourrais m'y livrer et même comprendre ce que je voyais», avait déclaré alors Usher.

Lorsque l’animateur lui avait demandé si la maison du rappeur était « remplie de filles et d'orgies non-stop», Usher avait répondu: « Pas vraiment... C'était assez dingue. C'était fou. Il y avait des choses très curieuses qui se passaient et je ne les comprenais pas forcément.»

Et à la question de savoir s'il enverrait un jour ses enfants au Puffy Flavour Camp, Usher avait répondu, catégorique, par un « Pu*ain non!»

Les résidences de P. Diddy à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par des agents fédéraux le mardi 26 mars (24). Cette descente de police s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours sur un trafic sexuel dont est accusé le rappeur. En novembre 2023, Sean Combs a été accusé par son ex-petite amie Cassie de viol et d'abus pendant leur relation. Il a nié ces allégations. Depuis, il a été accusé de quatre autres agressions sexuelles, et de « trafic sexuel».

« Laissez-moi être absolument clair: je n'ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité», avait-il écrit sur les réseaux sociaux en décembre 2023

Concernant les interventions musclées aux domiciles du musicien, son avocat a publié le 26 mars un communiqué dans lequel il dénonce un « usage excessif flagrant de la force armée».

Covermedia