Shiloh Jolie-Pitt quitte la résidence maternelle pour s'installer chez son père, Brad Pitt. À 17 ans, elle se sent beaucoup plus proche de son père et décide donc de quitter la maison d'Angelina Jolie.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh Jolie-Pitt lors de l'avant-première d'un film à Rome en octobre 2021. Imago

Carlotta Henggeler/trad Marc Schaller

Angelina Jolie (48 ans) et Brad Pitt (60 ans) se livrent une guerre ouverte depuis leur divorce. La situation devrait maintenant s'aggraver. Selon un informateur du magazine «Life & Style», Shiloh Jolie-Pitt envisage de quitter Angelina Jolie pour s'installer chez son père, Brad Pitt.

«À mesure qu'elle grandit, il devient de plus en plus évident que Shiloh est la fille de son père», confie un proche de la famille Jolie-Pitt au magazine. Selon cette source, Shiloh partage les mêmes centres d'intérêt que son père, notamment une passion pour l'histoire, l'art et l'architecture, influencée par Brad Pitt. De plus, «ils partagent tous deux l'amour du basketball et des discussions sur des sujets tels que l'environnement, les films classiques et les livres», ajoute l'informateur.

La famille d'Angelina Jolie en février 2019 à New York lors d'un événement : Knox Leon Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt and Maddox Chivan Jolie-Pitt (de gauche à droite). Getty images

«Lien indestructible»

Déjà à l'été 2022, l'informateur avait déclaré que le duo père-fille avait un «lien indestructible», rapporte «gala.de». Brad Pitt est décrit comme le père décontracté qui ne met jamais Shiloh sous pression et l'encourage à poursuivre tous ses rêves. La source affirme: «Elle se sent à l'aise en pouvant parler de tout avec son père.»

Le motif du déménagement? Son 18e anniversaire le 27 mai 2024. À 18 ans, Shiloh Jolie-Pitt pourra décider elle-même où elle veut vivre. «Shiloh n'est pas malheureuse chez Angelina, mais elle aura bientôt 18 ans et veut changer les choses», ajoute la source.

Le déménagement ne représente pas une grande différence en termes de distance. La villa de Brad Pitt, d'une valeur de 8,3 millions de dollars, à Los Feliz en Californie, est à seulement quelques minutes à pied de la maison d'Angelina Jolie.