Sonia Mabrouk, 46 ans, est enceinte ! La journaliste de CNews et Europe 1 a annoncé sur Midi News qu'elle partait en congé maternité et qu'elle serait remplacée par Laurence Ferrarri.

Jeudi, (9 mai 24), les téléspectateurs ont eu la surprise d’apprendre en direct le départ de Sonia Mabrouk de l’émission Midi News, sur CNews. Covermedia

Mais c’est pour se préparer à un heureux événement que la journaliste de 46 ans va faire une pause.

« Je vais me permettre un petit message personnel», a-t-elle glissé à la fin de l’émission. « C'est chaque jour, je pense que vous le constatez, un plaisir renouvelé et sans cesse amplifié, c'est vrai, de vous retrouver. Et c'est aussi avec plaisir et émotion, je ne peux pas le cacher, que je vais vous donner rendez-vous dans quelque temps, après un congé maternité.»

Celle qui présente également la Grande Interview sur CNews et le Grand rendez-vous sur Europe 1 va donc se tenir éloignée des antennes télé et radio « avant, je l'espère, de vous retrouver prochainement et pleinement».

La journaliste, qui a été en couple avec Guy Savoy jusqu’en 2022, en a profité pour présenter sa remplaçante. « J'ai la chance d'avoir une amie, consœur, Laurence Ferrari, qui malgré toute la charge de travail qu'elle a, va assurer la continuité de La Grande Interview. C'est important en cette période électorale, donc vous la retrouverez tous les matins. Egalement à Midi News avec Thierry Cabannes», a conclu Sonia Mabrouk, qui en a profité pour faire « un clin d’œil à toutes les mamans qui nous regardent de là-haut et qui rendent les choses possibles». La mère de Sonia Mabrouk s'est en effet éteinte en octobre 2022.

Si Sonia Mabrouk été photographiée en couverture de Paris Match en mai 2023 au côté du chanteur Pascal Obispo, elle reste discrète quant à sa vie amoureuse.

