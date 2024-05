Tom Selleck a choisi d'écrire son livre autobiographique à la main. L'acteur américain a expliqué à Town and Country qu'il trouvait la démarche « plus personnelle».

Tom Selleck a révélé qu'il avait écrit ses nouvelles mémoires, You Never Know, entièrement à la main. Covermedia

Covermedia

« J'ai toujours écrit de cette manière, et c'est la seule façon que je connaisse. Je ne peux pas penser devant un clavier», a déclaré la star de 79 ans au magazine Town and Country. « Cela l'a rendu plus personnel.»

Tom Selleck a également confié qu'il aimait lire ses scénarios sur papier plutôt que sur ordinateur. « J’avais l’impression de les rendre fous dans Blue Bloods lorsque je disais: «Non, vous devez m'envoyer des scripts. J'ai besoin de voir le papier. Je n'enregistre pas les choses de la même manière quand je les fais défiler, alors c'est mieux pour moi de toute façon».»

Le nouveau livre de l'acteur évoque ses années à l’université, son engagement dans l'armée et les petits rôles qu'il a tenus avant que sa carrière ne décolle grâce à Magnum dans les années 1980.

« Je n'ai pas mené une de ces vies qui font les gros titres», a-t-il déclaré. « La seule façon de rendre le livre divertissant – et je pense que mon principal travail et objectif dans cet ouvrage est de divertir – était d'entrer dans ces histoires afin que le lecteur entre dans ma tête.»

La star de Trois hommes et un bébé a aimé repenser à sa carrière pendant la rédaction du livre.

« Je suis très fier d'avoir pris des risques. Ils ne m’ont pas toujours mené quelque part, mais ça a souvent été le cas. Le risque est le prix à payer pour l'opportunité elle-même», a ajouté Tom Selleck.

Covermedia