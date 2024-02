Le maitre Harlan Coben n’a pas fini de nous surprendre avec ses intrigues à suspense. La série adaptée de son best-seller « Double piège » est actuellement disponible sur Netflix.

La série « Double piège » a rencontré un succès incroyable et a même intégré le Top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur Neflix depuis sa création. Vishal Sharma: Netflix

Des mystères en veux-tu en voilà, des secrets, des révélations qu’on n’avait vraiment pas vues venir, la série «Double piège» produite par Netflix a de quoi nous tenir en haleine !

Le pitch ? Maya Stern, une ancienne pilote d’hélicoptères de l’armée, voit sa vie partir en vrille. Après le meurtre de sa sœur Claire, voilà que c’est son mari Joe qui est assassiné. Le jour où elle l’aperçoit sur les images captées par la caméra dissimulée dans un cadre photo censée surveiller la nounou de sa fille, elle se demande si son époux est vraiment mort. Est-elle en train de perdre la tête ?

En réalité, l’intrigue est beaucoup plus tordue que ça…

Joe n’est en effet pas tout blanc et des flash-backs nous démontrent qu’il cache de sombres histoires. Du côté de sa richissime famille, ce n’est pas mieux ! Maya n’a vraiment pas eu de bol de tomber dans un cet engrenage. Mais, elle a du caractère et ne se laissera pas faire. C’est un trait de personnalité qu’on adore et la jeune femme ne compte pas se laisser marcher sur les pieds.

« La mort te colle aux basques, Maya » lui balance pourtant Eddie, le mari de sa sœur. Pas très sympa de sa part. D’autant plus que la veuve se retrouve vite au cœur de l’enquête menée par l’inspecteur Sami Kierce. Aidé par un jeune collègue pimpant comme un cheval de course, il va tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Et on l’aime bien ce Sami. Lui aussi il perd un peu la tête et tente de cacher une grave maladie pour continuer son job.

Malgré quelques incohérences, l’ami de Maya qui la surveille sans qu’on apprenne vraiment pourquoi et quelques intrigues sous-exploitées comme celle de l’enfant adopté de Claire, «Double piège» vaut le coup d’œil. Les huit épisodes sont rythmés et addictifs et les acteurs (sauf Richard Armitage qui ne m’a fait ni chaud ni froid) livrent une performance intéressante. J’ai eu un coup de cœur pour Michelle Keegan l’actrice qui interprète Maya Stern et pour Adeel Akhtar qui fait un Sami Kierce plus que convainquant.

Même si je n’ai pas eu un coup de cœur, la série se laisse regarder grâce à un suspense bien présent tout au long des huit épisodes. A voir sur Netflix.