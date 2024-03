La série télévisée «Le Problème à trois corps», créée par les showrunners de «Game of Thrones» et adaptée du best-seller de Liu Cixin, a fait sensation depuis son arrivée sur Netflix le 21 mars 2023. À juste titre, elle a rapidement grimpé au sommet du classement des séries les plus vues.

Le «Problème à trois corps» est d'abord le titre d'un roman écrit par l'auteur chinois Liu Cixin. Il a remporté le prix Hugo du meilleur roman en 2015, une prestigieuse distinction littéraire américaine.

Le «problème à trois corps» est également le nom attribué à une problématique de mécanique céleste, qui tient une place centrale dans l'œuvre de Liu Cixin. Ce problème consiste à déterminer si l'on peut prédire à l'avance les trajectoires d'un ensemble de corps célestes qui s'attirent mutuellement en raison de leur interaction gravitationnelle. Il est également connu sous le nom de «problème à N corps».

Plusieurs époques et continents

La série se déroule sur plusieurs époques et continents, combinant la Chine des années 60, Londres en 2024 et un jeu vidéo de réalité virtuelle.

L'intrigue suit un groupe de jeunes chercheurs d'Oxford confrontés à des événements inexplicables, tandis qu'un agent des renseignements enquête sur une série de suicides dans le monde scientifique. En parallèle, une astrophysicienne chinoise, sous un régime autoritaire, participe à une expérience de contact avec la vie extraterrestre, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

La série réunit des acteurs talentueux, dont John Bradley (Game of Thrones), Liam Cunningham (Game of Thrones), Jonathan Pryce (Game of Thrones), Benedict Wong (Doctor Strange), Tsai Chin (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Eiza González (Baby Driver).

«Le Problème à trois corps» est une véritable réussite, mélangeant savamment thriller, science-fiction et humour. L'intrigue addictive vous tiendra en haleine jusqu'au bout!