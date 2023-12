Durement éprouvé par «l'hiver crypto» qui avait marqué les derniers mois de 2022, le bitcoin s'est refait une santé au cours de 2023. L'espoir d'être plus largement accepté par les investisseurs institutionnels, ainsi qu'un contexte monétaire plus stable se sont traduits par la reine des cryptodevises par un «printemps crypto» qui a vu son cours s'établir nettement au-dessus des 40'000 dollars.

Bitcoin Suisse anticipe un nouveau record absolu d'ici la fin de l'année prochaine, avec un point culminant mi-2025, qui pourrait voir le cours de la cryptodevise de référence grimper à 180'000, voire 200'000 dollars. sda

L'an dernier, le bitcoin avait vu sa valeur fondre à 15'000 dollars, dans le sillage de la faillite retentissante de la plateforme FTX et quelques mois plus tôt l'effondrement du stablecoin Terra. Mais depuis janvier, il a régulièrement progressé, et a flirté ces dernières semaines plusieurs fois avec la marque des 45'000 dollars.

Le catalyseur ETF

Le cours a récemment été stimulé par l'euphorie entourant la possible autorisation aux Etats-Unis de fonds indiciels cotés (ETF) adossés au cours du bitcoin. Le cas échéant, cet instrument de placement pourrait devenir un important point d'entrée pour le capital d'investisseurs institutionnels.

Au sein de la cryptosphère, la probabilité d'un feu vert de l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC) est jugée plutôt élevée, à plus forte raison car parmi les candidats au lancement d'ETF figure le numéro un mondial de la gestion de fortune Blackrock.

Certains observateurs mettent toutefois en garde contre un phénomène du type «buy the rumor, sell the news». En d'autres termes, si ces ETF viennent effectivement à être autorisés, nombre de spéculateurs seraient tentés d'empocher leurs bénéfices, faisant ainsi pression sur le cours. Une autre question qui suscite la controverse parmi les experts est celle de l'ampleur de l'afflux de capitaux que générerait ce nouvel instrument de placement.

Dans leur «Crypto Outlook 2024», les analystes de Bitcoin Suisse estiment que les effets immédiats d'une approbation américaine devraient être «modérés». Mais à plus long terme, l'impact sur la demande et l'acceptation de la reine des cryptomonnaies s'annonce «substantiel».

Un optimisme partagé par Adrian Fritz, de 21Shares, pour qui «l'environnement macroéconomique semble s'améliorer de manière significative pour 2024», en référence à la décélération de l'inflation et l'assouplissement de la posture des banques centrales quant à d'éventuelles baisses des taux d'intérêt. «Cela favoriserait les actifs à risque comme les actions technologiques et les cryptoactifs», pronostique l'expert.

Un «halving» qui divise

Le prochain «halving» (division par deux de la prime de minage pour chaque nouveau bloc) du bitcoin – le quatrième – attendu autour du 23 avril prochain, alimente également de grands espoirs dans la branche. Les mineurs ne recevront alors plus que 3,125 bitcoins par bloc extrait pour leur puissance de calcul destinée à assurer la sécurité et la pérennité de la blockchain jusqu'au prochain «halving» en 2028.

Il faut dire que par le passé, ce phénomène a généralement été précédé et surtout suivi de hausses de cours substantielles. Certains doutent toutefois que cela se reproduise, à l'image du gestionnaire d'actifs numériques Terrox, parle d'un «non-évènement».

Selon son responsable du négoce Jannick Broering, «le marché a considérablement mûri au cours des quatre dernières années», le «halving» de 2024 ne peut donc guère être comparé aux précédents. Aussi l'expert n'anticipe-t-il «aucun impact majeur» au vu de la quantité toujours plus faible de nouveaux bitcoins.

Adrian Fritz se veut plus optimiste, soulignant qu'au vu de l'amélioration du contexte macroéconomique et de l'intérêt croissant des investisseurs institutionnel, la hausse observée lors des précédents «halvings» est appelée à se répéter.

Vers de nouveaux records

En termes de perspectives, la cryptosphère helvétique se montre globalement très confiante pour 2024. Bitcoin Suisse anticipe un nouveau record absolu d'ici la fin de l'année prochaine, avec un point culminant mi-2025, qui pourrait voir le cours de la cryptodevise de référence grimper à 180'000, voire 200'000 dollars, selon le prestataire de services cryptographiques zougois.

De leur côté, les analystes appellent à faire preuve de retenue. Selon eux, la prudence reste de mise, au vu des tendance à la récession qui se dessinent pour la fin du premier semestre 2024, ce qui pourrait affecter les placements à risque et partant les cryptomonnaies. Entre poursuite du retour en force ou nouveau revers, l'année prochaine s'annonce une nouvelle fois palpitante pour les fans de bitcoin.

sta/an/tp/buc/fr

ATS