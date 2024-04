La politique des revenus fait fausse route, dénonce l'USS lundi à l'occasion de la publication de son rapport sur la répartition 2024. Alors que les plus hautes rémunérations continuent d'augmenter, les bas et moyens salaires souffrent, critique le syndicat.

Les travailleurs de la construction sont spécialement mal lotis. Environ 90% des travailleurs de la construction subissent une perte de salaire réel cette année, selon la vice-présidente de l'USS et la présidente d'Unia, Vania Alleva. (Photo d'illustration) ATS

Une fois les impôts et le loyer payés, les personnes à rémunération moyenne ou basse ont moins pour vivre aujourd’hui qu’en 2016, déplore l'Union syndicale suisse (USS). Dans son rapport qui examine la répartition des salaires, de la fortune et des charges fiscales en Suisse, elle parle d'une «décennie perdue».

En parallèle, les plus riches voient leur situation s'améliorer. En effet, les salaires élevés grimpent, pendant que les cantons diminuent les impôts sur le revenu et la fortune pour les classes les plus aisées, dénonce le syndicat.

Du côté des mesures à prendre, l'USS exige une hausse substantielle des bas et moyens revenus, un pas économiquement viable, selon elle. Elle veut aussi plafonner les primes maladie et stopper les baisses prévues des impôts sur le revenu et la fortune.

