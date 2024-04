Les Bourses mondiales sont en baisse vendredi, tandis que les prix du pétrole bondissaient après des explosions rapportées en Iran qui font craindre une montée des tensions au Moyen-Orient, des responsables américains faisant état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs contre Israël le week-end dernier.

En Asie, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a lâché 1.011,35 points (-2,66%), sa pire chute en points depuis plus de trois ans.

En Asie, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a lâché 1.011,35 points (-2,66%), sa pire chute en points depuis plus de trois ans. Le Nikkei a atterri à la fin des échanges à son plus bas niveau de clôture depuis le 9 février et affichait une chute de 6,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée.

Ailleurs en Asie, les pertes étaient moindres à la Bourse de Hong Kong (-0,91% vers 07H45 GMT) et encore plus modérées à Shanghai (-0,29%).

En Europe, la Bourse de Paris cédait 0,89%, Francfort 1,08%, Milan 1,02% et Londres 0,49%. En Suisse, l'indice vedette SMI perdait 0,53%.

«Les marchés réagissent aux nouveaux développements au Moyen-Orient pendant la nuit», affirment les analystes de Deutsche Bank après que plusieurs explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran, de hauts responsables américains faisant état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier.

Téhéran a rapporté trois explosions près d'une base militaire à Qahjavarestan, localité située entre Ispahan et son aéroport, dans le centre du pays, selon l'agence officielle Fars.

Israël avait prévenu qu'il riposterait après que l'Iran a tiré des centaines de missiles et de drones sur le territoire israélien le weekend dernier. Cette attaque inédite était intervenue à la suite d'un raid contre le consulat iranien à Damas, imputé à Israël.

«La nouvelle fait craindre que le conflit ne s'intensifie davantage» au Proche-Orient, expliquent les analystes de Deutsche Bank.

En réaction, les cours du «pétrole et l'or ont bondi en raison de la montée des tensions géopolitiques», selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Les prix du pétrole ont bondi jusqu'à 4% après les premières informations sur les explosions en Iran. Vers 07H50 GMT le baril de WTI américain gagnait encore 1,28% à 83,79 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 1,13% à 88,09 dollars.

Valeur refuge, «l'or a rebondi à un niveau proche du record», souligne l'analyste. L'once d'or s'échangeait à 2.389,89 dollars.

«Le repli ne s'est pas limité aux actions et, avant les événements géopolitiques de la nuit, les rendements des obligations souveraines ont également chuté en raison de données américaines solides, qui ont conduit les investisseurs à devenir de plus en plus sceptiques quant à une éventuelle baisse des taux de la Fed cette année», ajoutent les analystes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts américains à dix ans revenait à 4,59% contre 4,63% à la clôture jeudi et l'allemand à même échéance à 2,47% contre 2,50% la veille.

Sur le marché des changes, l'euro était stable (+0,03%) à 1,0646 dollar pour un euro.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin gagnait 1,73% à 64.626 dollars.

